مكافأة 2000 جنيه للعاملين بأكاديمية البحث العلمي بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي الجديد

وافقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، على منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية، بمختلف قطاعاتها، والإدارات التابعة لها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الأكاديمية، في بيان، أن ذلك يأتي حرصا على تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالأكاديمية، فضلا عن التيسير علي العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم.

ومن جهتها، تقدمت أسرة أكاديمية البحث العلمي بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين داعية الله- سبحانه وتعالى-، أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، متمنيه أجمل الأمنيات بعام دراسي موفق لكل أبنائنا.