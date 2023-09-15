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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ لطلاب الدور الأول والدور الثاني خلال ٧٢ ساعة من غلق موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد. 

 ويمكن لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ من خلال الرابط الاتي : https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات فور ظهورها.

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التاليhttps://tansik.digital.gov.eg/application/

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

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