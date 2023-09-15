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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتوجيهات رئاسية.. مد فترة التقديم للمنح الجامعية بمبادرة "100 حلم للمستقبل"

التعليم العالي
التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي مد فترة التقديم لمبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية"، حتى يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر لإعطاء الطلاب فرصة إضافية للتمكن من التقديم للمنحة، والتي تتيح للطلاب المُتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، فرصة الحصول على منحة للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية".

 

وتستهدف المبادرة تقديم 100 منحة دراسية كاملة للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء الصعيد بواقع (20) منحة دراسية من كل جامعة، وسوف يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة علي ان تكون تكلفة كل منحة مُناصفة بين الجامعة المشاركة وشركة العاصمة، كما ستقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات.

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ويشارك في هذا البروتوكول كل من الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري - نوفا).

وسيدرس الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، علمًا بأنه لا يجوز للطالب التقديم للحصول على منحة في أكثر من جامعة.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابطًا مركزيًا إلكترونيًا https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Nacapitalgrants.aspx

 يمكن للطالب من خلاله الإطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة، وكذلك روابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح.

وتطرح مؤسسة الجامعات الكندية 20 منحة في عدة برامج متميزة وتشمل (بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات "الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة" وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات"، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وتطرح جامعة هيرتفوردشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة وتشمل (البرامج الطبية "العلاج الطبيعي، الصيدلة" والبرامج الهندسة وتضم تخصصات "الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس"، وبرامج علوم الحاسب "علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي)"، وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات "التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام" وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات "التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم").

وتطرح جامعة المعرفة الدولية المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية)، ويقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية: (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر).

وتطرح الجامعات الأوروبية المُستضيفة لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط لانكشاير منحًا في البرامج الهندسية (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضي، الميكاترونكس والأجهزة الذكية، الهندسة باستخدام الحاسوب)، ويقدم فرع جامعة لندن منحًا من خلال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وذلك في البرامج التالية (الاقتصاد والتمويل، الأعمال والإدارة، السياسة والعلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة، وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم)، ويقدم التحالف الأكاديمي (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبك، الكلية الملكية، كلية الملكة ماري، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية لندن الجامعية) منحًا في القانون، وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.

وتطرح الجامعة الألمانية الدولية 20 منحة في عدة برامج مميزة بكليات (الهندسة، الهندسة المعمارية، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية إدارة الأعمال وبرنامج معلوماتية الإدارة، كلية التصميم، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا).

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