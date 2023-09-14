نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ .

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ لطلاب الدور الأول والدور الثاني خلال ٧٢ ساعة من غلق موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ من خلال الرابط الاتي : https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات فور ظهورها.

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التاليhttps://tansik.digital.gov.eg/application/

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.