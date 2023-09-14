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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ ٢٣، والذي يشمل منح للمشروعات المُشتركة بين الجانبين، وزيارة بحثية للباحثين المصريين للمؤسسات الأمريكية بتمويل يصل إلى ٢٥٥٠٠ دولار أمريكي.

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ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون المُشترك في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المُشترك، من خلال إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويشمل الدعم "منح المشروعات المشتركة"؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي بين العلماء المصريين والأمريكيين، لمدة عامين إلى ثلاث سنوات بحد أقصى للتمويل يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي لكل فريق بحثي بكل دولة.

كما يشمل الدعم "زيارة بحثية لشباب الباحثين قصيرة الأجل لشباب الباحثين للمؤسسات الأمريكية"، لمدة لا تزيد عن ٩ أشهر بحد أقصى للتمويل ٢٥٥٠٠ دولار أمريكى.

ومن المُقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية هو ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة مساءًا.

وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/stdf.eg

برنامج التعاون المصري الأمريكي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب الولايات المتحدة الامريكية تعزيز التنمية الاقتصادية Jobs Education

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