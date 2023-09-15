رسميا .. فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم؛ لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء 19/9/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، وفقا للطاقة الاستيعابية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، عن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، للقبول في مرحلة تقليل الاغتراب، والمتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط «استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه» و«في ضوء النسبة المقررة» و«الطاقة الاستيعابية» و«بأسبقية المجموع».