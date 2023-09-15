عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم؛ لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء 19/9/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، وفقا للطاقة الاستيعابية.

txt

رسميا.. نتيجة المرحلة الثالثة الآن عبر هذا الرابط

txt

تطوير منطقة حلوان ووضعها على خريطة السياحة العالمية.. تفاصيل

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، عن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، للقبول في مرحلة تقليل الاغتراب، والمتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 

•  الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط «استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه» و«في ضوء النسبة المقررة» و«الطاقة الاستيعابية» و«بأسبقية المجموع».

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

مجدى عبدالغني يطرح سؤالا بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

13 دعاء قبل النوم في بداية شهر مولد النبي تملأ أيامك بالأرزاق

خضار منوافر بمصر يحسن صحة الرجال.. وفوائد غير متوقعة أخرى

أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

محدش كان في حالته.. رد فعل شوبير على خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

تأكيدًا لـ«صدى البلد».. عمر فايد في الدوري الصربي على سبيل الإعارة

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة

تعرف على فوائد العسل الأسود قبل النوم

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ