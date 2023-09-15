رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

أعلن موقع التنسيق منذ قليل ، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، للطلاب، وذلك عقب إعلان الوزارة عنها.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أن مكتب التنسيق قد بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30-8-2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1-9-2023، ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 9-9-2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني.

وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة، وترشيح الطلاب، وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

