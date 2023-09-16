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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على هامش مشاركته في قمة 77 بكوبا.. عاشور يلتقي وزيرة تغير المناخ الإماراتية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين"والتي تستضيفها كوبا.

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وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح قمة مجموعة الـ77 والصين بـ كوبا

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وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المُثمر بين البلدين في شتى المجالات العلمية والبحثية لاسيما قضايا التغير المناخي.

كما استعرض الوزير دور الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ في الدورة 27، وتعظيم الاستفادة من هذه المُخرجات خلال الدورة القادمة لتغير المناخ التي سوف تُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور، وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

وأوضح الوزير، اهتمام مصر بقضايا المناخ باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المستدامة، مشيرًا لدعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المناخية.

وبحث اللقاء أيضًا الاتفاق على التعاون مع مركز التميز البحثي في مجال تغير المناخ من خلال أنشطة الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

من جانبها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بالدور المصري في تحقيق نجاحات مُثمرة بقضايا التغيرات المناخية، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قمة مجموعة 77 والصين Jobs Education

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