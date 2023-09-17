التعليم العالي: بحوث الفلزات يشارك فى المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية كأحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، لتحقيق التواصل والانفتاح بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها من مختلف دول العالم، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل رفع التنافسية فى جودة التعليم والبحث العلمى والارتقاء للمعايير العالمية، ورفع قدرات الباحثين، والاستفادة من الخبرات الدولية.

وفى هذا الإطار، أشار إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى مشاركة المركز فى فعاليات المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية "Metal& Steel"، فى دورته الثالثة عشرة، والذى نظمته شركة أجيكس (الشركة العربية الألمانية)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأوضح غياض، أن المعرض يعد أضخم ملتقى صناعى للصناعات والإنشاءات المعدنية فى مصر والشرق الأوسط، وينفرد بكونه معرض متخصص فى الحديد والصلب والإنشاءات والصناعات المعدنية والصاج والمسبوكات وماكينات القطع واللحام وخطوط الدرفلة واللحام والأفران والحراريات.

وشارك المركز بجناح، وقدم استعراضًا لإمكانات المركز البحثية والخدمية التى يقدمها للجهات الصناعية فى مجالات تكنولوجيا اللحام والتفتيش وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية والتحاليل وضبط الجودة، وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة.

كما تم تنظيم عدة لقاءات داخل جناح المركز والشركات العارضة تنفيذًا لإستراتيجية الدولة 2030، لربط البحث العلمى بالصناعة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس المركز ومسؤولى الشركات، لمناقشة عقد شراكات بين المركز والشركات الصناعية، وبحث إمكانية التعاون لتوظيف إمكانات المركز فى خدمة القطاعات الصناعية ذات الصلة.

وأشار غياض، إلى أن الجناح الخاص بالمركز شهد حضورًا مكثفًا للعديد من الزائرين فى مختلف المجالات الذين أبدوا اهتمامهم بالمنتجات التى يقدمها وبخاصة التى يصعب إنتاجها خارج المركز، وتقدم بديلًا للمنتجات المستوردة، ومن بينها؛ (شركة السويدى للكابلات، وشركة حديد العشرى، مجموعة العربى، شركة أر إس للاستيراد، شركة برفكت، شركة البطل للتصدير والاستيراد، شركة دلتا مصر للبلاستيك، شركة سيرا للهندسة والتصنيع، مصنع حلوان للمسبوكات، وغيرها)، فضلًا عن العديد من طلاب الجامعات الذين قاموا بزيارة جناح المركز.

يذكر أن المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية "Metal& Steel" جاء بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية من 19 دولة من المتخصصين فى صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع، ويعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعى بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة، وفرصة لتبادل الخبرات ونقل أحدث التطورات التكنولوجية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلى بمجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوى.