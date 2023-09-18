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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي: فرص ومحاذير وتطبيقات.. اليوم

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد  ندوة  بعنوان ” الذكاء الاصطناعي : فرص ومحاذير وتطبيقات ”  بتنظيم مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  التابع  لقطاع المجالس النوعية، و سيتم عقد الورشة اليوم 18 سبتمبر ، و الحضور مفتوح للجميع و ستكون أونلاين عبر منصة zoom.:

https://us06web.zoom.us/j/86735837900?pwd=VVBjcmI4TnZDV0xTbGJ5SytZK3VLdz09


وأوضحت الأكاديمية أن الندوة تهدف إلى استكشاف الفرص الكبيرة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات، ومناقشة التحديات المحتملة والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات تقنية الشات جي بي تي وكذلك عرض تطبيقات عملية ودراسات حالة حول تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية الشات جي بي تي ، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة حول هذا التحول فى مجال الذكاء الاصطناعى .

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بينما لمزيد من المعلومات حول محاور الندوة من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/ai-2/

 

الذكاء الاصطناعي فرص ومحاذير وتطبيقات

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