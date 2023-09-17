عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالارقام

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

txt

على هامش مشاركته بمجموعة "77 بكوبا.. عاشور يجتمع بمسئولي التعليم بالدول الإفريقية والآسيوية

txt

أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية

txt

التعليم العالي تبحث إنشاء أفرع للجامعات المصرية بماليزيا

txt

أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية

txt

التعليم العالي: بحوث الفلزات يشارك فى المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية

txt

رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة

txt

دعوة ممثلي قمة رؤساء دول مجموعة الـ77 لمنتدى التعليم العالي بالعاصمة الإدارية

txt

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

txt

الخشت يفتتح مشروعات جامعة القاهرة لتطوير وتحديث مستشفى الطلبة والمدن الجامعية

txt

بإعلان من التعليم العالي| تعاون مهم بين اليونسكو ووزارة الرياضة بشأن هؤلاء الشباب

 

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61
كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56
هندسة طنطا 99.22
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17
هندسة كفر الشيخ 99.17
هندسة الإسكندرية 98.78
هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67
هندسة القاهرة 98.61
هندسة المنصورة 98.61
هندسة بنها 98.50
هندسة الطاقة أسوان 98.44
هندسة جنوب الوادي 98.44
هندسة الزقازيق 98.44
هندسة بنها بشبرا 98.44
هندسة حلوان 98.44
هندسة حلوان بالمطرية 98.33
هندسة بني سويف 98.33
هندسة الفيوم 98.28
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28
هندسة المنيا 98.28
هندسة أسوان 98.22
هندسة دمياط 98.22
هندسة عين شمس 98.22
هندسة أسيوط 98.17
هندسة بور سعيد 98.17
هندسة السويس98.17
هندسة سوهاج 98.11
تربية حلوان 97.89
تربية السويس 97.78

 

 

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد تقليل الاغتراب 2023

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من اليومٍ الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من الغد.

كما أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرًا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من يوم غد.

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

تقليل الاغتراب 2023 تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية رابط تقليل الاغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

موضوعات متعلقة

على هامش مشاركته بمجموعة "77 بكوبا.. عاشور يجتمع بمسئولي التعليم بالدول الإفريقية والآسيوية

أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية

التعليم العالي تبحث إنشاء أفرع للجامعات المصرية بماليزيا

أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية

التعليم العالي: بحوث الفلزات يشارك فى المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية

رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة

دعوة ممثلي قمة رؤساء دول مجموعة الـ77 لمنتدى التعليم العالي بالعاصمة الإدارية

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يحمل كولر خسارة السوبر الأفريقي

الحرب على تجار الكوارث.. إجراءات رادعة في ليبيا لمنع استغلال ضحايا الإعصار

مفاجأة كبرى.. تفاصيل جلسة عماد البناني مع فاروق جعفر وخالد لطيف بالزمالك

أخطاء ساذجة.. محمد شبانة يعلق على خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

الأمن يسدل الستار عن واقعة انتحار خليجي بمدينة نصر..وقرار عاجل من النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ