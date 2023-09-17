مؤشرات كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالارقام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61

كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56

هندسة طنطا 99.22

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17

هندسة كفر الشيخ 99.17

هندسة الإسكندرية 98.78

هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67

هندسة القاهرة 98.61

هندسة المنصورة 98.61

هندسة بنها 98.50

هندسة الطاقة أسوان 98.44

هندسة جنوب الوادي 98.44

هندسة الزقازيق 98.44

هندسة بنها بشبرا 98.44

هندسة حلوان 98.44

هندسة حلوان بالمطرية 98.33

هندسة بني سويف 98.33

هندسة الفيوم 98.28

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28

هندسة المنيا 98.28

هندسة أسوان 98.22

هندسة دمياط 98.22

هندسة عين شمس 98.22

هندسة أسيوط 98.17

هندسة بور سعيد 98.17

هندسة السويس98.17

هندسة سوهاج 98.11

تربية حلوان 97.89

تربية السويس 97.78

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد تقليل الاغتراب 2023

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من اليومٍ الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من الغد.

كما أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرًا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من يوم غد.

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg