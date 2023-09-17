التعليم العالي: جهود كبيرة للجامعات قبل انطلاق العام الدراسي.. هكذا استعدت المدن لاستقبال الطلاب الجُدد

ترقب طلاب الجامعات انطلاق العام الدراسي الجديد ، حيث ينتظرهم العديد من الأنشطة الطلابية ، بينما قدمت الجامعات كافة الاستعدادات اللازمة من أجل استقبال الطلاب الجدد وايضا بالدفعات الأخرى.









قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الجامعات بذلت جهود كبيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والقيام بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة لجمبع المباني وايضا المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل إلى جانب استعدادات المدن الجامعية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان في كافة المنشآت الجامعية ، وذلك حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

وأكد على وجود توجيهات من قبل المجلس والوزارة حول استعدادات كافة المستشفيات الجامعية لتقوم باستقبال الطلاب بالاضافة إلى إجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل حول التحاقهم بالجامعات، بالاضافة إلى التأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية من أجل استمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

وتأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.



وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.