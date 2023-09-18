بعد كثرة الظواهر الطبيعية .. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟

شهدت الآونة الأخيرة تخوفات من قبل العديد من المصريين الذين بدأوا يسألون هل مع حدوث الظواهر الطبيعية المختلفة نشهد حدوث تسونامي في مصر؟.

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن شهدت حدوث تسونامي، مشيرا إلى أن أمواج تسونامي لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه.



وأضاف زكريا " لصدى البلد " ، أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتوجهه الأمواج إلى الشواطئ .

وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أنه بالنظر في التاريخ فقد تعرّضت الاسكندرية للغرق مرتين عامي 365م و1303م، وبذلك من الممكن أن نشهد موجات تسونامي تضرب السواحل الشماليه كل 700 عام ، حيث إن بداية القرن العشرين يكون قد مر 700 عام جديدة ، وذلك حال حدوث زلزال كبير داخل البحر إلا أن تلك هي مجرد تكهنات بالرجوع للتاريخ ، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في تسونامي، ستصل الموجات إلى الشواطئ في وقت يستغرق من 20 إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرّك.



https://youtu.be/sx7BvpfpdPA?si=TnBqGgNHhA-PpWn7