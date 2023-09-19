محمود محيي الدين: نعمل على جعل جامعة النيل جزءا من خطط الدولة

قال الدكتور محمود محيي الدين إنه خلال عمله في مجلس أمناء الجامعة ، سيكون تركيزه لعلى 3 اتجاهات وذلك يعود لما عمل به من تخصصات ، وعلى رأسهم الاستدامة والتحول الرقمي، حيث يتم تقديم الاستشارات العلمية للدولة، كما يتم العمل على كل ما يتعلق بقضية الاستدامة، وذلك يشمل ايضا التحول الرقمي، حيث يرتبط ذلك بالكفاءة الاقتصادية بشكل كبير.

وأضاف محيي الدين لصدى البلد أنه سيؤكد ذلك على أهمية البحوث وتعليم الطلاب بالاضافة إلى خدمات المجتمع من خلال الاستشارات العلمية والموضوعية للجهاز التنفيذي في الدولة وايضا القطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، كما أن الجامعة بالفعل تمتلك العديد من المشاركات الفعالة في المجتمع، كما سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تلك المشاركات.



واشار إلى ان الاستدامة والتحول الرقمي، أمران لهما أهمية كبرى حيث أن الدولة المصرية لديها رؤية مصر 2023، والتي بها عدد من المبادرات الوطنية في مصر، تشمل العديد من الاهتمامات من بينها البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي عن طريق رقمنة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والقيام بتركيز الدولة على الاستدامة والاهتمام بالبيئة المستدامة واستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ؛ وتعد كل هذه دوافع تجعلك تركز على أن تجعل الجامعة جزءا من خطط الدولة.