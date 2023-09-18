نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الاثنين، قبل ظهور النتيجة المنتظرة بساعات.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وترتفع معدلات البحث حاليا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يريد طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، معرفة نتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

وتزايدت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، كما يبحث طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، لمعرف نتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

وخلال التقرير التالي نستعرض نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد إعلانها الرسمي، حيث يرغب طلاب الدبلوم الفني في الالتحاق بإحدى الجامعات والكليات من خلال أداء اختبارات المعادلة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

تنسيق الدبلومات 2023

تنسيق الدبلومات 2023 والحد الأدنى لقبول الطلاب بها حسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يسجل طلاب الشهادات الفنية في التنسيق الفترة الحالية لنظام 3 و5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية عام 2023.. ونستعرض الحدود الدُنيا للطلاب كما يلي :

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها كما يلي :

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية– الصناعية– الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها كما يلي :

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية/ الصنـاعية/ السياحة والفنادق/ الخدمة الاجتماعية). دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية/ الصناعية/ الزراعية/ السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض 'شعبة تمريض' التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد. وذلك وفقا لبيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.