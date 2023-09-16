بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث طلاب الشهادات الفنية المختلفة عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وترتفع معدلات البحث حاليا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يريد طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، معرفة نتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

لازالت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تشهد طفرة بحثية، حيث يترقب الجميع موعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، وظهور النتيجة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تسجيل الرغبات، حتى يتمكن أكبر كم من الطلاب من تسجيل رغباتهم، لضمان الإلتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويهتم الطلاب بالبحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد انتهاء تسجيل الرغبات، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات، وماهو الورق الذي تطلبه الجامعة من طالب الدبلوم الفني للالتحاق بها.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من هنا فور إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث ينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

- تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ومازال للطلاب فرصة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، من خلال الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنــــا.

-يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي) نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

-اختيار الرغبات من بين القائمة المتاحة له وترتيبها وفقا للرغبات.

-الضغط على حفظ لتأكيد الرغبات، يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ويحتفظ موقع التنسيق الإلكتروني بآخر نسخة تم إدخالها من الرغبات.

وزارة التعليم العالي

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الطلاب يسجلون رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الانترنت، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة.

وأشارت إلى إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعلى الطالب اختيار رغباته، وبعد أن ينتهي من إدخال رغباته يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها وسيعطيه البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك، وإذا عدل رغباته عدة مرات أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث - الخمس) سنوات، على الطالب تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي - ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح، وسيظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم، ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

أما الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" فعلى الطالب تحديد نوع المؤهل قبل بدء ملء الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار موقع التنسيق إلى قواعد تقليل الاغتراب التحويلات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأكد موقع التنسيق أنه فيما يخص التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.​