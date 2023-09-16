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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد مد فترة التسجيل.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات 2023
تنسيق الدبلومات 2023

يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وإعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

ولازالت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تشهد طفرة بحثية، حيث يترقب الجميع موعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تسجيل الرغبات، حتى يتمكن أكبر كم من الطلاب من تسجيل رغباتهم، لضمان الإلتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء الجمهورية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. حيث يرغب طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء الأمور في الاطلاع على موعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر شبكة الإنترنت.

موعد غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على أن يستمر التسجيل حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023، علي أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً وهو أخر يوم في المرحلة .

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان ظهور تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بنهاية الأسبوع المقبل، بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث يتاح تسجيل الرغبات في الفترة الحالية، لجميع الفئات الفنية التي تم تحديدها للقبول في المعاهد والكليات، على حد سواء في الأماكن الشاغرة داخل الجامعات والمعاهد، لينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

- تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

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