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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن رسميًا.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انتهاء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

رابط التسجيل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وأتاحت الوزارة رابط التسجيل للطلاب الراغبين في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويمكن للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس، إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على أن يستمر التسجيل حتى مساء اليوم الخميس الموافق 14-9-2023، علي أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ويختتم موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اليوم الخميس، كأخر موعد لتسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتي اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

ونستعرض في السطور التالية الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الدبلومات 2023 وفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويسجل طلاب الشهادات الفنية في تنسيق الدبلومات 2023 الأيام الحالية، وذلك لنظام 3 و5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية عام 2023.

وجاءت الحدود الدُنيا على النحو التالي :

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها كما يلي :

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية– الصناعية– الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها كما يلي :

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية/ الصنـاعية/ السياحة والفنادق/ الخدمة الاجتماعية). دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية/ الصناعية/ الزراعية/ السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض 'شعبة تمريض' التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.

أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية

نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية.

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