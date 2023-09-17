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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد بهندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.

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وقامت إدارة الكلية بوضع خطة استقبال وتوزيع الطلاب الجدد حيث تم تقسيمهم وفق الحروف الأبجدية للحضور وتسليم الأوراق وإجراء الكشف الطبي.

وتابع الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سير عملية التقديم مقدمين شكرهم وتقديرهم لفريق العمل المتكامل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وممثلين من اتحاد الطلاب على توجيههم للطلاب ومساعدتهم في ملئ الاستمارات واستكمال الأوراق المطلوبة.

وكان قد استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد طلابي من جامعة هيروشيما اليابانية برئاسة السيدة أتسوكو أوكومورا، منسق جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من المشرفين اليابانيين، بحضور محمد عبدالرحمن عشيبة،  المدرس بالقسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وطلاب القسم.

أشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم  تأسيسه عام 2000 ، ويدرس به أكثر من 100 طالب ، شددت على أهمية  زيادة أعداد منح الدارسين بالكلية إلى الجامعات اليابانية ، كذلك الإشراف المشترك بين الجانبين على رسائل الماجيستير والدكتوراة .

وأوضحت أن التعاون على مستوى التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة بهدف رفع كفاءة تعليم وتعلم اللغة اليابانية ، و تذليل كافة العوائق التى تواجه الطلاب اليابانيين الدارسين للعربية كذلك توفير سبل الراحة للطلاب المصريين الدارسين للغة اليابانية ، كذلك إعداد كوادر قادرة على التدريس للطلاب المصريين و الأجانب للغة اليابانية بجامعة عين شمس .

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