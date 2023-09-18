من هنا.. خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الساعات ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك ما زاد البحث حول خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بمحرك البحث "جوجل" الشهير.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويبحث طلاب الشهادات الفنية المختلفة عن خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

ولازالت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تشهد طفرة بحثية، حيث يترقب الجميع موعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، وظهور النتيجة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تسجيل الرغبات، حتى يتمكن أكبر كم من الطلاب من تسجيل رغباتهم، لضمان الإلتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويهتم الطلاب بالبحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد انتهاء تسجيل الرغبات، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات، وماهو الورق الذي تطلبه الجامعة من طالب الدبلوم الفني للالتحاق بها.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من هنا فور إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/