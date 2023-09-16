عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.
يأتي ذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:
كليات الحد الأدنى
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب عين شمس 377
طب بنها 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب حلوان 376
طب أسنان المنصورة 375.5
طب أسوان 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي القاهرة 370
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة ج الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
صيدلة مدينة السادات 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
طب بيطري المنصورة 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
طب بيطري الزقازيق 361
طب بيطري سوهاج 360.5
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5
طب بيطري كفر الشيخ 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360