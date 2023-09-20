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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تحديات صناعة أعلاف الدواجن بمصر: المشكلة والحلول».. ندوة بأكاديمية البحث العلمي اليوم

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي ندوة  بعنوان "تحديات صناعة أعلاف الدواجن في مصر: المشكلة والحلول" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا – طنطا.


وأوضح أنه تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

ويمكن الاطلاع على لينك التسجيل
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTwV2xFFqN7XklP4YpFHNrMexDGrkDx3JUgXXCqH9uX2_9UA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

بينما لمزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/session/


وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم في مبادرة  P2 (بي سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج"، وتأتي المبادرة في إطار الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026)، وتهدف المبادرة إلى دعم المخترعين لتحويل براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية- وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002- إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري؛ وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي الشروط ومواعيد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/patent-to-product/?lang=ar .


وتهدف مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج" إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية. يتم ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة في الملك العام نظراً لانتهاء فترة حمايتها ودعمها مادياً وتقنياً بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعماً لشعار "صنع في مصر" في الأسواق ذات تنافسية عالية.

اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي اكاديمية البحث Jobs Education الخطة التنفيذية الثالثة

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