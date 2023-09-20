شهادات مزدوجة واتفاقيات دولية.. امتيازات بالجامعات الأهلية تجذب الطلاب للدراسة في مصر

التعليم العالي:

عقد شراكات دولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا



منح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل



الجامعات الأهلية:

نقدم شهادات المزدوجة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال

تعد الشهادات المزدوجة عنصر جاذب للطلاب في مصر والعالم حيث يحصل الطالب عند تخرجه على شهادة مزدوجة بين جامعتي مصرية وأخرى اجنبيه وتعد على رأس الجامعات التي تقدم هذه الشهادات هي الشهادات المزدوجة.

أكد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة قامت باستقبال أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة وذلك بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من التخصصات والبرامج الدراسية، مشيرا الى انه قد بدأت الدراسة به بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى في العام الجامعي الماضي 2022 - 2023.

وأشار الشناوي أن هذه الشهادات المزدوجة تأتي في العديد من مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، حيث تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، مشيرا إلى أنه يتم إضافة برامج أخرى متطورة في عدد من مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث أن الهدف هو طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.

وأكد أن الشناوي أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس ٠ الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.



وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.

مزدوجة واتفاقيات بين الجامعات الخاصة والأهلية ونظيراتها الدولية

أكد محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية أن الوزارة وافقت على العديد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الدولية، ومنها: اتفاقية تعاون بين جامعتى النهضة، وNorthern Kentucky بالولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف لصدى البلد: " تم إجراء بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة كازان الفيدرالية بكازان روسيا، وجامعة الجلالة الأهلية وجامعة جرينوبل ألب بفرنسا، وغيرها".



التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة



وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، حيث أن قد تم التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.5 ملايين بحلول عام 2032، مؤكدًا ضرورة دعم تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية في مصر.

وأوضح المصدر لصدى البلد أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأعلنت جامعة الملك سلمان تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمراعاة المسئولية الاجتماعية للجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، حصول 285 طالبًا من مُنتسبي الجامعة على مجموعة من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج الدراسية، خلال العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

تنوع المنح الدراسية على رأسها منح التفوق

بينما قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان ، أنه قد تنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، وجاء على رأسها منح التفوق المُقدمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع هذه المنح وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من وزارة التعليم العالي.

أاضاف: " خصصت جامعة الملك سلمان الدولية مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، وكذلك الطلاب الذين فقدوا عائلهم أثناء الدراسة، والطلاب الذين تعرضوا لظروف قهرية أدت لانعدام الدخل أثناء دراستهم بالجامعة، وكان لأبناء محافظة جنوب سيناء المُجتهدين والمشهود لهم بحسن السير والسلوك نصيب من المنح الدراسية المُعلن عنها" .



تقديم منح دراسية من خلال الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني

وتابع : " كما وفرت الجامعة مجموعة من المنح الدراسية من خلال الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني، وكان للطلاب المُبتكرين والنوابغ من مُنتسبي الجامعة، نصيب من المنح الدراسية الكاملة المُقدمة بالاشتراك مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأشارت الإحصائيات الخاصة بالمنح المُقدمة لطلاب الجامعة، إلى حصول 285 طالبًا من منتسبى الجامعة على تلك المنح والتي جاء توزيعها على النحو التالي: (حصول عدد 60 طالبًا على منح كاملة وعدد 225 طالبًا على منح جزئية، حيث حصل طلاب المستوى الأول على عدد 116 منحة وحصل طلاب المستوى الثاني والثالث على 169 منحة دراسية، وحصل عدد 71 طالبًا من أبناء جنوب سيناء على منح مختلفة من إجمالي المنح الدراسية