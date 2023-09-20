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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية توقع اتفاقيتين لتوفير فرص عمل لخريجي التمريض بألمانيا والنمسا

صدى البلد

وقعت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، اتفاقيتي تعاون مع شركتي يوفار فيرما (IUVARE Firma) في ألمانيا، وشركة هيمنوز (HumanoRes) في النمسا، بهدف توفير فرص عمل لخريجي كلية التمريض بالجامعة البريطانية في كبرى مؤسسات الرعاية الصحية في ألمانيا والنمسا.


وقام بالتوقيع الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور حماد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة هيمينوز وممثلًا عن مجموعة يوفار فيرما، وذلك بحضور كلًا من الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، مستشار رئيس الجامعة البريطانية، والأستاذة الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض بالجامعة.

وتهدف الإتفاقيتين إلى توفير فرص للسفر والعمل لخريجي كلية التمريض بالجامعة البريطانية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعة البريطانية في مصربدولتى ألمانيا و النمسا عن طريق  توفير متخصصين لتدريس اللغة الألمانية لخريجي كلية التمريض بالجامعة مجانًا، وتوفير التأشيرات والتذاكر  اللازمة للسفر، بالإضافة إلى  تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة الخرجين وسكنهم، وتسجيل خريجي كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر في صندوق التأمين الصحي مع تقديم بدل نقدى شهرى حتى الحصول على المعادلة وكذلك تدريب الخريج على نظم الرعاية الصحية بألمانيا و النمسا. ثم توفير عقود العمل بالمستشفيات بمرتبات مجزية وتسهيل حضور عائلاتهم.

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من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير سبل متنوعة لمساعدة الخريجين على الالتحاق بالوظائف الهامة في سوق العمل العالمي، وتتعاون مع كبرى المؤسسات لضمان ذلك، انطلاقًا من مسؤوليتها كمؤسسة أكاديمية ترعى أبنائها خلال سنوات دراستهم وكذلك عقب تخرجهم من الجامعة.
وأضاف الدكتور"لطفي"، أن الجامعة البريطانية تزود المجتمع بطلاب ذوي خبرة واسعة في تخصصاتهم، وعلى أعلى مستوى من التأهيل والاستعداد، لما توفره لهم الجامعة من برامج تدريبية تجعلهم مسلحين بما يحتاجوه من علم ومعرفة.

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