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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح تدريبية بألمانيا.. للتسجيل اطلع على التفاصيل

منح طلابية
منح طلابية

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة، بشأن الإعلان السادس لبرنامج   UNILEAD2024والتى تنظمه هيئة DAAD  بالاشتراك مع جامعة Oldenburg  بألمانيا وجامعة Nelson Mandela Metropolitan University  بجنوب أفريقيا وهذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تجمع بين مرحلتي الاتصال عبر الإنترنت في نهج التعلم المدمج للذين يشغلون مناصب إدارية جامعية مع مسؤوليات إدارية وموظفين في المجالات التالية:

مديرو إدارات الجامعة المركزية (التخطيط ، التقييم ، التمويل ، الموارد البشرية ، التعليم المستمر ، المكاتب الدولية ، التكنولوجيا ، إلخ.)
مديرى فرق العمل المعنية بمشاريع إصلاح الجامعات .
مديرو وحدات أو برامج تطوير الموظفين.

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم : 11 أكتوبر 2023

وللاطلاع على كافة شروط التقدم وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://c3lms.uni-oldenburg.de/unilead-2024

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح


وكانت قد أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت قنصلية جمهورية مصر العربيه فى هونج كونج بشأن تقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

وأوضحت أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم وأخر موعد للتقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://aas.hku.hk/apply-scholarships

https://admissions.hku.hk/apply/international-qualifications#apply-now

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

 

وكان قد التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها الدكتور أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشاد أيمن عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما في مجال التعليم العالي، والذى يعد قاطرة التنمية.

ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التى تربط بين جيبوتى وجمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجيبوتى، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.

جدير بالذكر، أن العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أن البرنامج التنفيذي بين حكومتي مصر وجيبوتى في مجال التعليم العالي للأعوام 2022/2025، يشمل تقديم الجانب المصري لعدد من المنح الدراسية لطلاب جيبوتي (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه)، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم الجانب المصري لطلاب جمهورية جيبوتى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات المتاحة الهيئة الألمانية Jobs Education

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