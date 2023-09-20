التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية

أكد‎ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وفي هذا الإطار، وقعت شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عقود عدد من المشروعات البحثية الداخلية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البحثية وتسويق البحوث، بحضور سحر عبدالحميد مختار رئيس لجنة المشروعات البحثية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع (Fast Track Projects).

وأوضحت د. شيرين أن توقيع العقود البحثية يأتي فى إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على الاهتمام بالبحث العلمي فى ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاهتمام بتحفيز أعضاء هيئة البحوث بالمعهد؛ لتقديم مشروعات بحثية داخلية من خلال الإدارة العامة للمشروعات البحثية.

وأضافت رئيس المعهد أنه تم الإعلان عن التقدم بمقترحات المشروعات فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع ( Fast Track Projects) فى مايو 2023، ثم تم عقد اجتماعات أعضاء لجنة المشروعات؛ لدراسة المقترحات المقدمة ومناقشة مبادئ التحكيم المبدئية لها، مشيرة إلى عقد ورشة عمل بحضور أصحاب المشروعات؛ لتقديم عروض مرئية لمشروعاتهم، ليتم بعدها قبول خمس مقترحات للمشروعات البحثية.

وشملت المشروعات البحثية المقبولة فى إطار الإعلان الثالث للمشروعات ذات المسار السريع المشروعات التالية: نظام ذكى للتصوير بالموجات الميكروئية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للباحث الرئيسي د. خالد فوزى، تصميم وتنفيذ معامل التعليم الفنى والتكنولوجى والهندسي للباحث الرئيسي د. محمد إبراهيم أبو السبح، إنشاء مجموعة بيانات للصور الموصوفة باللغة العربية في مجال مساعدة ذوي الإعاقة البصرية للباحث الرئيسي د. نبيلة خضير، نظام ملاحة ذكى لروبوت متحرك فى بيئة غير معلومة للباحث الرئيسى أيمن يوسف، نظام لتوليد الطاقة الكهربائية وتنقية المياه للباحث الرئيسي محمد الشامي.