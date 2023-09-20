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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوماً تعريفياً ببرامجها ضمن الخطة التنفيذية الثالثة 2022/2026

صدى البلد

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الصناعية، والمستثمرين، والإعلام المرئي والمسموع والمقروء للمشاركة وحضور الجلسة التعريفية الأولى التي ستنظمها الأكاديمية عبر تقنية زووم للتعريف بمجموعة البرامج والمبادرات التي أطلقتها الأكاديمية في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026)، وسيعقد اليوم التعريفي الأول يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وستكون الجلسة لمدة ساعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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وأوضحت أنه يمكن التسجيل لحضور اليوم التعريفي من خلال الرابط التالي https://shorturl.at/apHN0 أو من خلال  QR Code  المرفق بالإعلان.

وستتضمن الجلسة التعريف برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي، والتي تشمل إنشاء المختبرات/ المعامل الوطنية المتخصصة في أقاليم مصر المختلفة، وبرنامج تحويل البراءة إلى المنتج لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعماً لشعار "صنع في مصر" في الأسواق ذات تنافسية عالية، وكذلك التعريف بالمرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.

وتابعت: “وأخيرا التعريف ببرنامج الزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات أو المراكز البحثية أو في مراكز البحث والتطوير بالصناعة بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها. وتهدف البرامج والمبادرات التي أطلقتها الأكاديمية ضمن العام المالي الحالي إلى دعم البحث العلمي ودعم جهود الدولة في ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلى وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا”.

واستكملت: "وكذلك دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ويأتي ذلك تماشيا واتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس 2023، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية”.

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