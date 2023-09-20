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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل: المستقبل لدى المؤسسات التعليمية في شرق العالم.. ونعمل للتعاون معها

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إن نقطة التعاون الدولي بين الجامعة والجامعات الأخرى، ستعمل خلالها الجامعة على التعاون مع الجامعات في شرق العالم، فالعالم اليوم بصدد نظام جديد عالمي، وعلينا أن نستعد للعالم الذي تتغير معطياته يوما بعد يوما.

وأضاف، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يرى أن المستقبل عند دول الشرق، وهي “الصين، وكوريا، والهند، واليابان”، وتحدثت بخصوص هذه النقطة في عام 2002، ووقتها قلت لابنتي وكان عمرها 5 سنوات: تعلمي الصينية؛ لأن العالم سيتجه نحو الصين، ويجب على الجامعات أن تتجه نحو جامعات الشرق في الصين واليابان.

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وأكد أنه يجب على المصريين، العمل على تعليم اللغة الصينية للطلاب في الجامعات والمدارس، كلغة، بجانب الإنجليزية والفرنسية، مضيفا: وأستطيع أن أقول، إن هناك دول أوروبية بدأت في تعليم اللغة الصينية؛ ليتعاملوا مع الدولة القادمة بقوة، وهي الصين، وسنعمل مع مجلس الأمناء على التعاون مع جامعات الصين واليابان والهند وسنغافورا.

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