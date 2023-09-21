محمود محيي الدين: مصر تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بطفرة نوعية

قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إن مصر تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بإحدث طفرة نوعية، وذلك عن طريق استضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP27، حيث كانت قمة شرم الشيخ هي قمة المضمون ، وهي ليست مجرد استضافة مصر لحدث عالمي، كما أن شرم الشيخ معروفة دائما بالقدرة على الاستضافة والقيام بتنظيم الأحداث العالمية.

واضاف محيي الدين لصدى البلد، أن هناك إشادة بفعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ الذي تقوم استضافته العاصمة الكينية نيروبي، وايضا قمة مجموعة العشرين، بجهود الدولة المصرية، وذلك خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27 وما قامت بها الدولة من إصدارات بعد مؤتمر المناخ.

وأشار إلى أنه كان هناك تأكيد أن ما تم في مؤتمر المناخ COP27 لا يخرج إلا من دولة تعلم أهمية وخطورة تأثير التغيرات المناخية، والقيام بالعمل في مضمون مواجهة التغيرات المناخية، وايضا تخفيف الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع المناخ، كما رأينا عدد كبير من المبادرات التي خرجت من رحم قمة شرم الشيخ.