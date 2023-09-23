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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: المؤسسات البحثية المصرية أصبحت ذات سمعة جيدة في الساحة العالمية

أهمية المؤسسات البحثية
أهمية المؤسسات البحثية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو خدمة المجتمع وربط المنتج البحثي بالصناعة، موضحًا أن ذلك يعتبر خطوة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وبما في ذلك رؤية مصر 2030.

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تعاون الجامعات والصناعة ينهض بالاقتصاد | خبراء : المشروعات البحثية تخدم مجالات التنمية المستدامة.. ومصر تشهد نقلة نوعية في الأداء الابتكاري

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خبير تعليم: يوجد نقلة النوعية في معدلات الأداء البحثي والابتكاري

وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية دور المراكز البحثية والمعاهد في تحقيق هذه الأهداف، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتعين على هذه المراكز أن تكون لها دور مجتمعي وخدمي حيوي في تلك القطاعات لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية للمجتمع.

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية البحث العلمي كأساس للصناعة، إذ يساهم هذا النوع من البحث في تطوير تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية، مما يعزز من قدرة الصناعة على المنافسة على الساحة الوطنية والعالمية، موضحًا أن المؤسسات البحثية المصرية أصبحت ذات سمعة جيدة في الساحة العالمية، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية المختلفة

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هذا التركيز على البحث والتطوير يعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية ليسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، موضحًا أن هناك جهود مستمرة لبناء مستقبل قوي للاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته على الساحة العالمية، مما يجعل القطاع البحثي في مصر يتجه نحو مستقبل واعد، ويسهم بشكل ملحوظ في التقدم والتنمية في البلاد.

وقال الخبير التربوي، إن هذا الاعتراف بالجهود المبذولة والتقدير للقيادة الفعالة يسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والتفاني في تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي، ويشجع على مزيد من التطوير والتحسين في هذا المجال لخدمة المجتمع ورفع مستوى التعليم والبحث في البلاد.

الابحاث العلمية رؤية مصر 2030 أهمية دور المراكز البحثية تحسين العمليات الصناعية Jobs Education

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