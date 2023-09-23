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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

تصدرت محرك البحث حول رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، بسبب ترقب عدد كبير من طلاب الثانوية، لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الجامعات 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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من هنا .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ويحتل رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية،  وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

وينتظر طلاب المرحلة الثالثة الدور الثاني الذين سجلوا رغباتهم بعد انتهاء تسجيل رغبات المراحل الأولى والثانية والثالثة من التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الأول، ثم إعادة فتح باب تقديم طلبات طلاب الدور الثاني للاغتراب وفي انتظار إعلان النتيجة.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يرجى أتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الضغط على زر  الاستعلام عن  نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 في حال الانتهاء منها.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني بحد أقصى 72 ساعة، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.

حيث قرر مكتب تنسيق الجامعات 2023 إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي رغبات الطلاب.

شروط نجاح تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

- استيفاء قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

- عملية التحويل تتم لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ورقى.

- %10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

خطوات ما بعد نتيجة تقليل الاغتراب

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

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