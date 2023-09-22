من هنا .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث انتهي موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023، موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والتي من المتوقع ظهورها خلال أيام قليلة، حيث انتهي موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات مساء يوم الأربعاء، لتبدأ وزارة التعليم العالي ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد وفقا للحدود الدنيا لتنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويرغب طلاب الشهادات الفنية في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي)، ويعتبر موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات الشغل الشاغل للطلاب الفترة الحالية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ولازالت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تشهد طفرة بحثية، حيث يترقب الجميع موعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، وظهور النتيجة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تسجيل الرغبات، حتى يتمكن أكبر كم من الطلاب من تسجيل رغباتهم، لضمان الإلتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المرتقب أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال 72 من غلق التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للمعاهد والكليات وفقا للحدود الدنيا للقبول في الجامعات لـ طلاب الشهادات الفنية 2023 -2024 لكل التخصصات نظامي 3 و5 سنوات.

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ستبدأ وزارة التعليم العالي فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل بين الكليات والمعاهد وفقا لضوابط التحويلات التي حددتها في تنسيق الجامعات.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث انتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.