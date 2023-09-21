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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عبر هذا الرابط .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

غلق  موقع التنسيق الإلكتروني مساء أمس التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الذي استمر التقديم له طوال أسبوعين تقريبا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب نظامي 3 و5 سنوات لكل التخصصات ويبحث الطلاب وأولياء الامور عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويحتل تنسيق الدبلومات الفنية 2023، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، مع استمرار تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية، والذين يهتمون بمعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. وواصل طلاب الشهادات الفنية تسجيل الرغبات  حتي امس الاربعاء، بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء امس الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، بعدما مدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالكليات والمعاهد المصرية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء امس الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلو، موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، من الكلمات ايضا التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع انتهاء تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لذا يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات وانتهاء مرحلة المراجعة والتدقيق حيث من المنتظر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال 72 ساعة عبر الرابط الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

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