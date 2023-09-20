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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: المرحلة الجامعية تعد بداية ملهمة ومليئة بالتحديات والفرص

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المرحلة الجامعية تمثل بداية ملهمة ومليئة بالتحديات والفرص، موضحًا أنه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

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خبير تعليم يوضح أبرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية المقبلين على الحياة الجامعية

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني والدبلومات الفنية، فإن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة مليئة بالتحديات والفرص، لإنهم يخوضون تجربة جامعية مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه في المراحل السابقة من تعليمهم، وهنا تكمن أهمية التكيف والتحضير الجيد لمواجهة هذه التحديات بكل ثقة.

وأوضح الخبير التربوي، أن الجامعة ليست مجرد مكان للحصول على شهادة جامعية، بل هي فرصة لتطوير الذات وبناء مستقبل واعد، مشيرًا إلى أنها تمثل منصة لاستكشاف اهتماماتهم واكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم، لهذا السبب يجب أن يكون طلاب الدبلومات الفنية علي استعدادًا جيدًا لاستغلال هذه الفرص بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك روح استكشافية واستعداد لاكتشاف أشياء جديدة، وذلك بالانضمام إلى الأنشطة الطلابية، والمشاركة في المجتمع الجامعي، مما يساعدك على بناء علاقات قوية واكتساب مهارات اجتماعية قيمة.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة استفادة الطلاب الجدد من المشورة من زملائهم والتعاون معهم في المشاريع الدراسية، كما ينبغي على الطلاب بناء علاقة طيبة مع أساتذتهم من خلال حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح الهامة للطلاب الجدد للنجاح في المرحلة الجامعية، وهي:

إدارة الوقت:

يجب بتطوير مهارات إدارة الوقت الجيدة، وقادرًا على تنظيم وقتك بفعالية.

البحث عن الدعم:

لا تتردد في طلب المساعدة، الجامعات تقدم خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب.

الاستفادة من الموارد:

المكتبات والمعامل والموارد الأخرى التي تقدمها الجامعات للاستفادة منها في الدراسة والبحوث.

الاستمتاع بالرحلة:

يجب معرفةأ أن هذه المرحلة هي فرصة لتوسيع المعرفة وتجربة أشياء جديدة.

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