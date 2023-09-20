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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يوضح أبرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية المقبلين على الحياة الجامعية

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياة الشباب، حيث يتخذون قرارات تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني خصوصا الطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني، فإن هذه المرحلة تشكل تحديًا جديدًا يحتاج إلى التكيف والتحضير الجيد، لذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض النصائح المهمة من خبراء التعليم للطلاب الجدد للنجاح والتفوق في في المرحلة الجامعية.

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

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في هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المرحلة الجامعية تعد واحدة من أهم المراحل في حياة الطالب، حيث يبدأ في بناء أسس تعليمه وفهمه العلمي والفكري،  لذلك تمثل هذه المرحلة لحظة حاسمة في مسيرة التعليم والنمو الشخصي، ويجب على الطلاب استغلالها بأقصى إمكاناتهم.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المرحلة الجامعية هي فرصة لبناء قاعدة علمية واكتساب تجارب قيمة، ويجب استغلها بالشكل الأمثل ويجب أن يكونوا مستعدين لاستكشاف عالم جديد من الفرص والإمكانيات، موضحًا إنها ليست مجرد مرحلة دراسية بل تمثل فترة من التحديات والتجارب الجديدة التي تشكل شخصيتك وتعدك لمستقبل مهني ناجح.

ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن تحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة، يحتاج للمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، حيث تمنح هذه الأنشطة الطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والقيادية والتواصل مع زملائهم، وسيلة أيضًا لاكتشاف اهتمامات جديدة وبناء شبكة اجتماعية قوية.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن هذه المرحلة هي أيضًا فرصة لاستكشاف مسارات مهنية مختلفة وتحديد اتجاهاتك المستقبلية، ويجب الاستشارة مع خبراء أكاديميين ومهنيين للحصول على نصائح حول مسارك المهني واختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتك ومهاراتك.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن المرحلة الجامعية هي فرصة لبناء قاعدة علمية واكتساب تجارب قيمة، استغلها بالشكل الأمثل لإنها لحظة تحول تطلب التفكير والتخطيط الجديد، وفيما يلي بعض النصائح المهمة للطلاب الجدد القادمين من التعليم الفني لتسهيل تكيفهم مع هذه المرحلة الجديدة:

تحديد الأهداف:

قبل البدء في الجامعة، حدد أهدافك الأكاديمية والمهنية بوضوح.

البحث عن المعلومات:

يجب البحث عن البرامج والتخصصات المتاحة في الجامعة والبحث عن المواد الدراسية والمقررات التي تهمك وتتوافق مع أهدافك.

الاستعداد للتغيير:

يمكن أن تكون الجامعة تحديًا جديدًا من ناحية البيئة والأسلوب التعليمي وتطوير مهارات التعلم الذاتي.

المشاركة الفعالة:

لا تكتفي بالحضور إلى المحاضرات فقط، بل يجب الانخرط في الأنشطة الطلابية والمجتمع الجامعي.

بناء صداقات وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي:

المرحلة الجامعية فرصة ثمينة لبناء صداقات وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي.

التعليم الفني النصائح الهامة تحديد الأهداف البحث عن المعلومات Jobs Education

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