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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الجدد.. ألسن عين شمس تعلن شروط القبول بأقسام الكلية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.

 

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:

- قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى

- قسم اللغة الإنجليزية:

الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.

- قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط

- قسم اللغة الايطالية:

الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ،  والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40  درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الألمانية :

الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة بدون حد أدنى .

- قسم اللغة الروسية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 45.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلى ادبى 355 درجة - علمي علوم 355 درجة رياضة 310 درجة

- قسم اللغة التشيكية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 43.5 درجه

- قسم اللغة الصينية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 46.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 360 درجة - علمي علوم 360 درجة رياضة 330 درجة - الدارسين للغة الثانية الصينية بدون حد ادنى لدرجة اللغة

- قسم اللغات الإفريقية (شعبة اللغة السواحيلية):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 37 درجه

- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة التركية):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 44 درجه

- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة الفارسية):

بدون حد أدنى

- قسم اللغات السامية ( شعبة اللغة العبرية ):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 41 درجه

- قسم اللغة اليابانية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمی علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة

- قسم اللغة الكورية:

الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمى علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة

- قسم اللغة البرتغالية:

الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجات.

كلية الألسن جامعة عين شمس نتيجة التنسيق الداخلى شروط القبول بالأقسام Jobs Education قسم اللغة العربية

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