للطلاب الجدد.. ألسن عين شمس تعلن شروط القبول بأقسام الكلية

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:

- قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى

- قسم اللغة الإنجليزية:

الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.

- قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط

- قسم اللغة الايطالية:

الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ، والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الألمانية :

الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة بدون حد أدنى .

- قسم اللغة الروسية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 45.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلى ادبى 355 درجة - علمي علوم 355 درجة رياضة 310 درجة

- قسم اللغة التشيكية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 43.5 درجه

- قسم اللغة الصينية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 46.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 360 درجة - علمي علوم 360 درجة رياضة 330 درجة - الدارسين للغة الثانية الصينية بدون حد ادنى لدرجة اللغة

- قسم اللغات الإفريقية (شعبة اللغة السواحيلية):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 37 درجه

- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة التركية):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 44 درجه

- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة الفارسية):

بدون حد أدنى

- قسم اللغات السامية ( شعبة اللغة العبرية ):

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 41 درجه

- قسم اللغة اليابانية:

الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمی علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة

- قسم اللغة الكورية:

الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمى علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة

- قسم اللغة البرتغالية:

الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجات.