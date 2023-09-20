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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنمية المهارات وإدارة الوقت.. خبيرة توضح مفتاح النجاح للطلاب في الجامعة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قالت الدكتورة أمل شمس، الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير مهارات التخطيط وإدارة الوقت، يعدان من أهم الأدوات التي يحتاجها الطلاب؛ لضمان نجاحهم الأكاديمي، والاستفادة القصوى من تجربتهم الجامعية.

وأوضحت، في تصريحاته لها، أن تطوير مهارات التخطيط وإدارة الوقت، هما الوسيلة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، والنجاح في مساراتهم الأكاديمية، فبالتنظيم والتفكير الاستراتيجي؛ يمكن للطلاب الاستمتاع بتجربتهم الجامعية، والوصول إلى أقصى إمكانياتهم.

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وأوضحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يجب على الطلاب تحديد أهدافهم الأكاديمية بوضوح، وما هي الدرجات التي يطمحون للحصول عليها، وهل يخططون للانخراط في مجال معين من سوق العمل؟، لافتة إلى أن هذه الأهداف ستساعدهم على تحديد أولوياتهم، وتوجيه جهودهم نحو تحقيقها، واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أنه بعد تحديد الأهداف؛ يأتي دور تنظيم الوقت، حيث يمكن للجداول الزمنية، أو التقاويم، أن تكون أدوات مفيدة لتسجيل المواعيد الدراسية والمشروعات والاختبارات، ويجب على الطلاب تقسيم وقتهم بشكل فعال، بحيث يمكنهم التركيز على الأولويات، ومراجعة المواد بانتظام.

وأكدت الدكتورة أمل شمس، أنه من المهم أن يخصص الطلاب وقتًا كافيًا للدراسة والمراجعة، كما يجب عليهم تجنب ترك الدروس والمشروعات حتى اللحظة الأخيرة، وبدلاً من ذلك، يمكنهم توزيع العمل على مدار الفصل الدراسي بشكل منتظم، وعلاوة على ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من تقنيات تنظيم الوقت، مثل تحديد أوقات معينة للدراسة، وتقليل التشتت، وتجنب الانشغال بالأمور غير المهمة خلال فترات الدراسة.

ونوه شمس، بأن الانخراط في الحياة الجامعية يعتبر جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد، كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية، والفرق الرياضية، والمنظمات الطلابية؛ فمن خلال الانخراط في تلك الأنشطة؛ يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم، وتطوير مهارات التواصل والقيادة.

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