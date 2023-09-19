يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الاثنين، قبل ظهور النتيجة المنتظرة بساعات.

ويحتل تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مؤشرات البحث خلال الايام الماضية، مع استمرار تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية، والذين يهتمون بمعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالإضافة إلى الكليات المتاحة خلال فترة التسجيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويرغب طلاب الشهادات الفنية في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي)، ويعتبر موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات الشغل الشاغل للطلاب الفترة الحالية.

ولازال موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يشهد طفرة بحثية، حيث يترقب الجميع موعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات، وظهور النتيجة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد تسجيل الرغبات، حتى يتمكن أكبر كم من الطلاب من تسجيل رغباتهم، لضمان الإلتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نستعرض موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ورابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العام الحالي كمؤشر لقبول الطلاب هذا العام.

ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق على هذا الرابط بعد إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث ينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

75 % فأكثر

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.