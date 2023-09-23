عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تضع العلم والتقنية في صلب اهتماماتها الوطنية، وتتبنى استراتيجيات عديدة لدعم البحث والتطوير في مختلف التخصصات، حيث تعتبر المعرفة والابتكار أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

txt

خبير: المؤسسات البحثية المصرية أصبحت ذات سمعة جيدة في الساحة العالمية

txt

تعاون الجامعات والصناعة ينهض بالاقتصاد | خبراء : المشروعات البحثية تخدم مجالات التنمية المستدامة.. ومصر تشهد نقلة نوعية في الأداء الابتكاري

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن دور مصر في دعم البحث العلمي والابتكار له تأثير كبير على التطور الوطني والاقتصادي، موضحًا أنها دولة تدرك أهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التقدم والازدهار، وتعمل بكل جدية على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز البحث والابتكار وتوجيههما نحو خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الخبير التربوي، إن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم البرامج البحثية والتكنولوجية تقدم نموذجًا للتفاني والاهتمام بالقضايا العلمية، من خلال توفير التمويل والمعدات الضرورية للباحثين والمؤسسات البحثية، وتوفر البيئة المثالية للازدهار البحثي والابتكاري.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ما يميز جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر هو التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث يشمل ذلك التعاون مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز من قدرة الباحثين على تنفيذ الأبحاث والدراسات بشكل فعال، وتمكنهم من تبادل المعرفة والخبرات مع مجتمع البحث العلمي والصناعي.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى توجيه البحث والابتكار نحو خدمة المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتخذ الدولة خطوات جادة نحو تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات تسهم في تعزيز الصناعة وزيادة التنافسية، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي أصبح الأساس لتحقيق الازدهار والتقدم في مصر.

التطور الوطني تعزيز البحث دعم البحث العلمي تحقيق التنمية المستدامة والمؤسسات الأكاديمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: يوجد نقلة النوعية في معدلات الأداء البحثي والابتكاري

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ترشيحاتنا

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

قرار عاجل من المحكمة في قضية مصرع ابن لاعب الزمالك السابق

عاجل .. روسيا تزود مصر بـ 8 ملايين طن من القمح

الاحتفال باليوم العالمي لها.. القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس

بالصور .. تحطم طائرة ركاب تابعة لفاجنر في مالي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف عن نشاط خطير في 3 مواقع نووية روسية وأمريكية وصينية

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

فيديو

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ