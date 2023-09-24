حسين لبيب: تحصيل أموال عقوبة كهربا المستحقة للزمالك بالفوائد وبدون تقسيط

قال حسين لبيب ، رئيس نادى الزمالك السابق، إن الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة فى مصر، ويجب أن تكون العلاقات على ما يرام.



وأضاف حسين لبيب، خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن نادى الزمالك سيحصل على أموال عقوبة لاعب النادى الأهلى "محمود عبد المنعم كهربا، بالفوائد.

تقسيط أموال كهربا

وأكد رئيس نادى الزمالك السابق: لن يتم التفريط أو تقسيط أموال كهربا، الفضل فى ذلك يعود إلى أحمد فؤاد الوطن.

وأشار حسين لبيب، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لرموز نادى الزمالك، تسمى لجنة حكماء رموز نادى الزمالك.