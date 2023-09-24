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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عائشة بن أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  إنستجرام .

وظهرت عائشة في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان مشجر ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

من جانب آخر، حلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على برنامج كلمة أخيرة ، من تقديم الاعلامية لميس الحديدي ، حيث تحدثت عن فكرة الإنجاب .

وقالت عائشة بن أحمد :حول خشيتها من عدم الانجاب قالت إن عدم الانجاب لا يعني انتهاء الحياة وأن هناك بدائل مثل تجميد البويضات أو التبني ولو لم يتوافر كلا البديلين فهذا لا يعني انتهاء الحياة.

 

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