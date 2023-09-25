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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..مفاجأة وتحذير بشأن حالة الطقس..أحمد موسي يبكي علي الهواء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

العالم الهولندي يتنبأ بـ زلزال قوي خلال الساعات المقبلة على هذه الدول
عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "العالم الهولندي يضرب من جديد .. هذه المناطق سيضربها زلزال قوي خلال الساعات القادمة".

مرتفع جوي .. تحذير من الأرصاد عن حالة طقس الساعات المقبلة
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه متوقع حدوث ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، موضحة أنه متوقع تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية، مستدركة أنه يؤثر في طقس مصر امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

ياسمين صبري: بتفرج على محاضرات في علم النفس وأنا باكل وبكون مستمتعة
‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها قد تغيرت بالفعل في شكلا ومضمونا، وأن هذا طبيعي وكل إنسان يجب أن يطور من نفسه سواء داخليا وخارجيا.

خلال جولته في سيناء.. أحمد موسي يبكي علي الهواء
انهمرت دموع الإعلامي أحمد موسى في ختام جولته الإعلامية في محافظة شمال سيناء، حيث عبّر عن إعجابه الشديد بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال القوات المسلحة والشرطة والأهالي في محافظة شمال سيناء لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

فاروق جعفر: لم أتأخر في الإعلان عن قائمتي ومنتظر انتهاء الطعون
كشف الكابتن  فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، أنه لم يتأخر في إعلان قائمته بسب الاعتذارات  كما يردد البعض  قائلاً : كلام كله مش حقيقي  أنا  بنسق  ومنتظر حتى تنتهي فترة الطعون مطلع أكتوبر عشان لا أتفاجأ أن حد عامل حسابي يبقى معايا وملقهوش  في الاخر ".

محافظ شمال سيناء: الميناء التجاري ومطار العريش يسهمان في زيادة معدل السياحة
وأكد المحافظ، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن شمال سيناء توفر جميع أنواع السياحة، مشيرًا إلى أن تشغيل الميناء التجاري ومطار العريش سيكون لهما دور كبير في زيادة أعداد السياح، والنهوض بالحركة السياحية في المنطقة.

اختبار ضغط وسكر لـ أحمد موسى على الهواء..فيديو
أجرى الإعلامي أحمد موسى، اختبارًا طبيًا داخل وحدة الرعاية الصحية في قرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بناءً على طلب من الطبيب في الوحدة.

أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسى بالأحضان.. شاهد
وعرض أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، مقاطع مصورة خلال زيارته لأهالي قرية الخروبة بشمال سيناء وهم يرحبون به بحفاوة كبيرة، موجها الشكر إلى كل رجال هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.

البحوث الفلكية: التنبؤات بحدوث زلزال من قبل العالم الهولندي تنجيم لا أساس له
وقال جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن التنبؤات بحدوث زلزال اليوم من قبل العالم الهولندي عبارة عن تنجيم لا أساس له من الصحة، موجها حديثه للمواطنين، :"أدعو المصريين أن نركز في أشياء تنفعنا".

أسامة ربيع: إنجاز تاريخي حدث خلال حفر قناة السويس الجديدة
وتحدث ربيع عن  إنجاز حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدا "حفر قناة السويس الجديدة وصل عمق 35 متر ودخلنا موسوعة جينيس".

 

ارتفاعات طفيفة الأرصاد الجوية الفنانة ياسمين صبري القوات المسلحة القوات المسلحة والشرطة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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