أسامة ربيع: إنجاز تاريخي حدث خلال حفر قناة السويس الجديدة

حل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وتحدث ربيع عن إنجاز حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدا "حفر قناة السويس الجديدة وصل عمق 35 متر ودخلنا موسوعة جينيس".

وأكد “أخذنا توسعة جديدة في محافظة السويس، لأن عدد السفن زاد، لذلك قمنا بزيادة 40 مترا بقناة السويس لتفادي وقوع حوادث مثل التي حدثت لسفينة إيفرجيفين”.

ورد رئيس هيئة قناة السويس على أنباء الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك.