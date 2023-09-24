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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: زيادة عدد السفن وراء أعمال التطوير والتوسعة في المجرى الملاحي للقناة

أسامة ربيع
أسامة ربيع

حل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وقال ربيع:"أخذنا توسعة جديدة في محافظة السويس، لأن عدد السفن زاد، لذلك قمنا بزيادة 40 مترا بقناة السويس لتفادي وقوع حوادث مثل التي حدثت لسفينة إيفرجيفين.

وتابع،:" توسعة القطاع الجنوبي من قناة السويس كان أمر بالغ الصعوبة لوجود تربة صخرية أخذت منا جهدا كبيرا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس،:" لم يتم تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس منذ عام 1990، متابعا:" نعمل في تطوير هذا المشروع بميزانية قناة السويس دون أي أعباء علي ميزانية الدولة.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الإعلامية عزة مصطفى الفريق أسامة ربيع برنامج صالة التحرير

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