ياسمين صبري: بتفرج على محاضرات في علم النفس وأنا باكل وبكون مستمتعة

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها قد تغيرت بالفعل في شكلا ومضمونا، وأن هذا طبيعي وكل إنسان يجب أن يطور من نفسه سواء داخليا وخارجيا.

‏وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أنها تحب السفر بشكل عام وعملها يساعدها على ذلك، ليست مهنة التمثيل ولكن عملها التجاري الإعلانات، وعملها كسفيرة لبعض المنظمات، مؤكدة أن هذا الأمر يعطيها خبرة كثيرة في التعامل مع الناس ومع الجنسيات المختلفة وهذا يجعل الإنسان أكثر مرونة.

‏وأضافت أنها تطور من نفسها يوميا حتى أثناء تناولها الطعام وقت الغداء تقوم بمشاهدة محاضرات في علم النفس بدلا من مشاهدة التلفاز، ولا تريد إهدار الوقت، وتكون مستمتعة بذلك.