أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسى بالأحضان.. شاهد

رحب أهالي قرية الخروبة في شمال سيناء بالإعلامي أحمد موسى واستقبلوه بالأحضان خلال تقديمه حلقة خاصة من أرض الفيروز لكشف حقيقة الشائعات التي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية عن هدم المنازل وتهجير المواطنين.

وعرض أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، مقاطع مصورة خلال زيارته لأهالي قرية الخروبة بشمال سيناء وهم يرحبون به بحفاوة كبيرة، موجها الشكر إلى كل رجال هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.

وقال أحمد موسى: لم يكن أحد يتصور أن نلتقي بأهالي شمال سيناء الذين قدموا شهداء ومصابين من أجل الوطن وما زالوا يقدمون التضحيات، ويسطرون مواقف مشرفة.