أحمد موسى: أتمنى أن تتحول محافظة شمال سيناء إلى منطقة حرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيقدم حلقة خاصة من أرض الفيروز سيناء؛ احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمت بقيادة سيارتي على طول الطريق في سيناء".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "منذ عدة سنوات كان من الصعب قيادة سيارة ملاكي عبر الأنفاق، والتجول في شمال سيناء بكل حرية، لكن هذا الأمر أصبح متاحا حاليا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " شواطئ العريش ممتلئة هذا الصيف عن آخرها؛ بسبب زيادة عدد المصطافين".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "أتمنى أن تكون شمال سيناء منطقة حرة، وأتمنى أن يزداد الدعم لشمال سيناء، وتكون منطقة تجارية حرة".

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن: "شمال سيناء بها ميناء العريش، ومطار العريش، وتعتبر منطقة لوجستية مهمة".