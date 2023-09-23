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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال لجنة المقابلات الشخصية لترقيات تنسيق التعليم الابتدائى بشمال سيناء

لجنة المقابلات الشخصية
لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للترقيات التنسيق الابتدائي

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة شمال سيناء ،لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للترقيات من تنسيق التعليم الابتدائي .، تنفيذاً لتوجيهات  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي،و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وضمت اللجنة كل من من:- 
 ليلي عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وم/ ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني،و أحمد محمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة ،ود . مهدي محمد عبدالله أستاذ طرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بجامعة العريش  نائباً عن د السيد كامل الشربيني عميد كلية التربية بالعريش.، و محمد زاهر رئيس مجلس أمناء آباء المحافظة ،  طارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية، و محمد سالم البحيري رئيس مجلس النقابة الفرعية للمعلمين 
 

والوظائف الإشرافيه المرشحة ولديهم المقابلات الشخصية اليوم هم :-
- مدير مدرسة ثانوي العدد ( ٢ )
-مدير مدرسة إعدادي العدد ( ١ ) 
- وكيل مدرسة ثانوي العدد ( ٦ )
- وكيل مدرسة إعدادي العدد ( ٨ )
- موجه مادة/ نشاط  ثانوي العدد ( ٩ )
-موجه مادة/ نشاط إعدادي العدد ( ٧ ) 

 

العناصر المؤهلة:

وأوضح  وكيل الوزارة أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإختيار العناصر المؤهلة علمياً لشغل الوظائف القيادية ، ولديهم القدرة على تطوير الأداء وذلك تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

 

 لافتاً  أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية ، والتعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والانجازات التي حققها والمؤهلات التي حصل عليها فضلاً عن تقارير الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.
 

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