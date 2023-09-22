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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: تقديم الخدمات المتنوعة للمنقولين من رفح للعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد المنقولين من رفح

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمنقولين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعي المياه والكهرباء، وذلك خلال جولته التفقدية للمنقولين من مركز ومدينة رفح في تجمع الرحاب بالكيلو 17 بمدينة العريش.

 

وأشار المحافظ  إلي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء خاصة المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات سكنية داخل المحافظة أو في محافظات الجوار.
 

 

وأكد المحافظ  علي تسليم الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة أمام المواطنين وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأولوية لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة.

 

حصر المباني :


وأشار المحافظ  إلي وجود لجنتين لحصر المباني والزراعات المضارة في مدينة رفح  تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمواطنين، مؤكدًا علي استمرار المحافظة في صرف التعويضات المقررة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.
 

 

بدورهم ..أكد أهالي تجمع الرحاب بمدينة العريش،  علي وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، موجهين التحية للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء علي الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم مختلف الخدمات المتنوعة له.
 

وطالب المواطنين المحافظ بتوفير محول كهرباء للتجمع وتوفير المياه بصفة مستمرة وانشاء مدرسة للتعليم الأساسي لاستيعاب التلاميذ من أبناء التجمع والتجمعات القريبة.

حضر الجولة التفقدية اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وعدد من عواقل ومشايخ رفح.

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سيناء الخدمات المنقولين جولة نفقدية

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