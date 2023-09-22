أوقاف شمال سيناء تعلن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة في العريش

أعلنت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء عن انطلاق رابع القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية رسالتها الدينية ،اليوم الجمعة بمناطق شرق العريش" أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد ".

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

تشمل القافلة الدعوية ندوات، ولقاءات موسعة مع الشباب، وأداء أعضاء القافلة خطبة الجمعة حول موضوع: : " حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه"، بمساجد إدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد، وعقد مجالس إفتاء، تأتي هذه القافلة بمشاركة (خمسة عشر عالمًا): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية، وبحضور الشيخ/ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية.

قائمة الأعضاء:

تضم قائمة أعضاء القافلة على النحو التالي:



- د / خالد السيد محمد غانم مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة الجورة.

- الشيخ / مرتجي عبد الرؤف شعبان يونس واعظ بالأزهر الشريف الحاج عايش - الوحشي – الجورة.

- الشيخ / محمد كمال أحمد محمد أمين فتوى بدار الإفتاء التوبة - أبو العراج – الجورة.

- الشيخ / محمد أحمد عبد السلام حسن واعظ بالأزهر الشريف التوحيد - أبو العراج – الجورة.

- الشيخ / أحمد إبراهيم الشحات علي إمام وخطيب النصر - الظهير – الجورة.

- الشيخ / إبراهيم عثمان خميس إبراهيم إمام وخطيب الخير - نجع شبانة – الماسورة.

- الشيخ / محمد الشحات السيد موسى أمين فتوى بدار الإفتاء ابو هريرة ( رضي الله عنه ) – شبانة، الماسورة.

- الشيخ / علي عمر علي روبي واعظ بالأزهر الشريف عباد الرحمن - البرث – الماسورة.

- الشيخ / أحمد ربيع أحمد السيد إمام وخطيب البرث - البرث – الماسورة.

- الشيخ / محمد صبر محمود نصر واعظ بالأزهر الشريف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) - الماسورة.

- الشيخ / محمود محمد أحمد علي إمام وخطيب الوحشي – الوحشي- الشيخ زويد.

- الشيخ / أحمد جمال أحمد راشد واعظ بالأزهر الشريف أبو بكر ( رضي الله عنه ) - البخايتة – الشيخ زويد.

- الشيخ / عبد الله ناصر عبد الله محمد عبد الصمد إمام وخطيب التوبة - العكور - الشيخ زويد.

- الشيخ / محمود فرحات أمين خليفة خليل إمام وخطيب المعنى - المعنية - الشيخ زويد.

- الشيخ / سيد بدوي إسماعيل إبراهيم إمام وخطيب العكور - العكور - الشيخ زويد.